Мусиала перестал смотреть футбол после провала сборной Германии на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала тяжело переживает неудачу.

Немецкая национальная команда не оправдала надежд, завершив своё выступление в Катаре уже на групповой стадии. 19-летний футболист, для которого текущий мундиаль стал первым в карьере, болезненно воспринял вылет, как и многие его товарищи по команде. Как отмечает Sport Bild, молодой талант, обычно не пропускающий ни одного важного футбольного события, не будет досматривать чемпионат мира. Мусиала решил на время отвлечься от игры и посвятить себя другим занятиям, чтобы поскорее забыть о провале со сборной.