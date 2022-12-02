Сборная Германии установила рекорд текущего чемпионата мира по количеству ударов за матч

Сборная Германии выиграла свой последний матч, но, как показали турнирные хитросплетения группы, даже победы немцам не хватило для того, чтобы спасти место в плей-офф - усилий хватило лишь для третьего места в группе. В матче против Коста-Рики немцы были по воротам соперника целых 32 раза, забив четыре мяча - в среднем цели достигал один мяч из восьми.

32 удара - это абсолютный рекорд текущего чемпионата мира. Для сравнения - забившая семь голов костариканцам сборная Испании ограничилась семнадцатью ударами.

Из группы Е группового раунда чемпионата мира в плей-офф прошли сборные Испании и Японии.