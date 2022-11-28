Карвахаль: «Рюдигер сказал мне, что теперь мы обязаны обыграть Японию»

Защитник сборной Испании Дани Карвахаль рассказал о беседе со своим одноклубником по мадридскому «Реалу» Антонио Рюдигером после матча с Германией в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Рюдигер после матча сказал мне, что теперь мы обязаны обыграть Японию. Разумеется, мы выйдем на эту игру только с настроем на победу, ведь три очка позволят нам выиграть свою группу», – заявил Карвахаль в интервью после ничьи с Германией.

Напомним, Антонио Рюдигер этим летом подписал контракт с мадридским «Реалом» на правах свободного агента и стал одноклубником Карвахаля.