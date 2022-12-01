Клостерманн: «Надеюсь, что смогу помочь команде в матче с Коста-Рикой»

Защитник сборной Германии Лукас Клостерманн поделился ожиданиями от матча решающего тура группового этапа чемпионата мира против Коста-Рики. Если немцы не одержат победу, то точно не выйдёт в раунд плей-офф.

«Я отлично себя чувствую и надеюсь, что смогу помочь команде в матче с Коста-Рикой. Я хочу получить игровые минуты, но в первую очередь в приоритете стоит победа», – заявил Клостерманн на пресс-конференции.

Напомним, в матче с Испанией Клостерманн вышел на поле и помог команде добыть одно очко. Главный тренер Ханс-Дитер Флик не исключил, что 26-летний защитник появится в основе на матч с Коста-Рикой.