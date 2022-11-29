Мюллер оценил шансы Германии победить Коста-Рику со счётом 8:0

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2022 сборная Германии встретится с командой Коста-Рики. Нападающий «бундестим» Томас Мюллер поделился ожиданиями от поединка.

«Нам бумаге Германия является фаворитом. Мы должны играть на победу, ведь имеет шансы на плей-офф. Нужно показать, на что мы способны.

Победа с разницей в восемь мячей гарантирует нам плей-офф? Мы намерены показать свою лучшую игру, однако выиграть со счетом 8:0 маловероятно», - передает слова форварда Bayern & Germany.

Матч сборных Германии и Коста-Рики пройдет в четверг, 1 декабря.