Александр Мостовой: «А в Германию я и не верил»

Бывший полузащитник российской сборной Александр Мостовой не удивлен провалом немецкой сборной, которая снова, как и четыре года назад в ходе российского Мундиаля, не смогла выйти из группы. Тогда немцев «обидела» сборная Южной Кореи, а сейчас это сделала другая азиатская команда - Япония.

- В Германию не верил в 2018 году и сейчас тоже. Но немцы хорошо играли, что показали в матче с Испанией. Они должны были выигрывать у Японии, но получили голы в свои ворота, - цитирует слова Мостового издание «РИА Новости».

Напомним, что сборная Германии становилась чемпионом мира четыре раза, чаще это делала лишь Бразилия.