Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Флик хочет видеть Нойера основным вратарём сборной Германии на домашнем чемпионате Европы

11 Декабря 2022 • 12:28 Комментировать
Коста-Рика
2:4
Германия
окончен

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик хочет видеть голкипера «Баварии» Мануэля Нойера основным вратарём немецкой команды на домашнем чемпионате Европы, который состоится в 2024 году.

По информации Sport1.de, Флик не рассматривает на эту роль игрока «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена и голкипера «Айнтрахта» Кевина Траппа. Напомним, что к моменту проведения турнира Нойеру исполнится 38 лет.

На чемпионате мира, который сейчас проходит в Катаре, Нойер провёл все три матча группового этапа, пропустив в них пять мячей. Напомним, что сборная Германии не смогла выйти в плей-офф мундиаля, заняв в своём квартете третью строчку. Цвета национальной команды голкипер защищает с 2009 года, проведя с тех пор в её составе 117 встреч. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Мануэль Нойер Ханс-Дитер Флик Марк-Андре Тер Штеген Кевин Трапп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Декабря
12:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ширер - о вылете Англии с ЧМ: «Дерьмо случается»
12:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Флик хочет видеть Нойера основным вратарём сборной Германии на домашнем чемпионате Европы
12:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Президент Франции Макрон поедет на полуфинал чемпионата мира
12:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Магуайр после вылета Англии раскритиковал судью
12:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Два топ-тренера могут сменить Саутгейта у руля сборной Англии слухи
12:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков: «Финал Франция — Аргентина стал бы спасением мирового футбола» 1
11:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин считает, что матч Англия — Франция должен был завершиться серией пенальти
11:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рой Кин: «Очень жестокое поражение сборной Англии»
11:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бруну Фернандеш: «Несмотря на наши слова о судействе, Марокко заслужило победу»
11:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бруну Фернандеш: «Марокко играло лучше Португалии, они заслужили победу»
11:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Дешам признал, что Франции повезло
11:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Саутгейт ответил на вопрос о своём будущем после вылета Англии
11:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Главный тренер сборной Марокко: «Гол Эн-Несири был знаком судьбы»
10:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ливерпуль» нацелился на полузащитника сборной Аргентины
10:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Петржела: «Роналду мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит» 1
Все новости
Рекомендуем