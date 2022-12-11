Флик хочет видеть Нойера основным вратарём сборной Германии на домашнем чемпионате Европы

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик хочет видеть голкипера «Баварии» Мануэля Нойера основным вратарём немецкой команды на домашнем чемпионате Европы, который состоится в 2024 году.

По информации Sport1.de, Флик не рассматривает на эту роль игрока «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена и голкипера «Айнтрахта» Кевина Траппа. Напомним, что к моменту проведения турнира Нойеру исполнится 38 лет.

На чемпионате мира, который сейчас проходит в Катаре, Нойер провёл все три матча группового этапа, пропустив в них пять мячей. Напомним, что сборная Германии не смогла выйти в плей-офф мундиаля, заняв в своём квартете третью строчку. Цвета национальной команды голкипер защищает с 2009 года, проведя с тех пор в её составе 117 встреч.