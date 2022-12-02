Бирхофф – о сборной Германии: «Огромное разочарование»

Бывший нападающий сборной Германии Оливер Бирхофф прокомментировал неудачное выступление национальной команды на чемпионате мира – 2022.

«Большое разочарование от результата. Мы очень недовольны, ведь все было в наших руках. В футболе же все просто: нужно мало пропускать и много забивать. В этот раз у нас это не получилось. В последние годы Германии не побеждает в матчах, в которых должна брать свое», - передает слова Оливера пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Напомним, что сборная Германии заняла третье место в группе, пропустив в плей-офф мундиаля Японию и Испанию.