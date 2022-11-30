Мюллер — о матче с Коста-Рикой: «Мы должны быть скромны»

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер высказался о предстоящей игре 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Коста-Рики.

Напомним, что для попадания в плей-офф мундиаля немецкой команде нужна только победа.

Мюллер считает, что Германии необходимо серьёзно отнестись к своему сопернику, который, по мнению Мюллера, провёл очень качественный матч против Японии во 2-м туре.

«Игра Коста-Рики с Японией не имела ничего общего с разгромом в матче с Испанией. Они хорошо играли позиционно, смело обращались с мячом. Сейчас мы должны быть скромны», — приводит слова Мюллера официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Также 33-летний футболист отметил, что немцы умеют справляться с давлением, поэтому никакой нервозности сейчас не испытывают.

Матч Коста-Рика — Германия состоится завтра, 1 декабря. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.