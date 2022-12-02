Хаверц стал лучшим игроком матча Германии и Коста-Рики

Форвард сборной Германии и лондонского «Челси» Кай Хаверц стал лучшим игроком матча команд Германии и Коста-Рики. На счету немца дубль в победной игре. На 73-й минуте он сравнял счёт встречи, а на 85-й вывел «бундестим» вперёд.

Напомним, матч в группе Е завершился победой немцев – 4:2. Однако сборной Германии это не помогло выйти в плей-офф, так как по разнице мячей команда уступила сборной Испании, набравшей столько же баллов.

С первого места в плей-офф мундиаля вышла сборная Японии (шесть очков). Вторые – испанцы (четыре очка). Третьи – немцы (четыре очка). Замкнула квартет сборная Коста-Рики (три очка).