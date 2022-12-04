Тотти - о женщине-арбитре на чемпионате мира: «Надеюсь, что скоро это перестанет быть громкой новостью»

Экс-полузащитник сборной Италии Франческо Тотти рассказал, что думает о женщинах-арбитрах на матчах чемпионата мира среди мужчин.

«Это действительно важно. Я говорю это как отец двух девочек, которые скоро тоже станут женщинами. Я надеюсь, что рано или поздно это не будет являться столь громкой новостью», — сказал Тотти в интервью BeIn Sport.

Напомним, что впервые в истории главным судьей на матч чемпионата мира среди мужчин была назначена женщина. Ею стала Стефани Фраппар из Франции, обслужив поединок 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Коста-Рикой и Германией, который завершился победой немцев со счетом 4:2.