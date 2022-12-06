Булыкин — о Рангнике в сборной Германии: «Им сейчас падать ниже некуда»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном назначении Ральфа Рангника на пост генерального менеджера национальной команды Германии.

Напомним, ранее немецкий специалист занимал должность руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве». А сейчас он возглавляет сборную Австрии.

Булыкин считает, что Рангник — это не самая подходящая кандидатура для сборной Германии. Однако, по мнению бывшего футболиста, такое назначение выглядит вполне реальным.

«Учитывая, как его везде устраивают и в «Локомотиве», и в «Манчестере», и в сборной Австрии, не удивлюсь, если назначат. Германии сейчас уже падать ниже некуда, не выходят из группы даже, поэтому, может быть, и получится выступить лучше», — приводит слова Булыкина «ВсеПроСпорт».

Отметим, что на проходящем сейчас в Катаре чемпионате мира, сборная Германии не смогла выйти из группы, пропустив вперёд себя Испанию и Японию.