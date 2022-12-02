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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ширер обрадовался вылету немцев с чемпионата мира

02 Декабря 2022 • 18:47 Комментировать
Коста-Рика
2:4
Германия
окончен

Взаимная нелюбовь немцев и англичан (как, впрочем, и неприязнь многих других народов к ним в силу исторических сложностей) распространяется и на футбол. Вчера сборная Германии не сумела выйти в плей-офф чемпионата мира, потерпев неудачу в заочном противостоянии с Японией и Испанией, и Алан Ширер, лучший бомбардир в истории АПЛ, не скрывал своей радости по этому поводу.

Он записал видео, на котором заливается смехом в компании Майка Ричардса и Гари Линекера - все они подобным образом отметили вторую подряд неудачу немецкой сборной после того, как она не смогла пробиться в плей-офф в ЧМ-2018. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Гари Линекер Алан Ширер
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