Колосков не видит сенсации в вылете сборной Германии

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о сенсационном вылете немецкой сборной с катарского чемпионата мира.

«Ничего сенсационного в вылете Германии нет — они и в России вылетели. Мы уже привыкли к тому, что Германия сильна. Значит, футбол придумали англичане, а выигрывают немцы. Это всё уже в прошлом. Конечно, немцы вылетели заслуженно — это спорт», — заявил функционер, чьи слова приводит издание«Чемпионат».

По его мнению, проблема Германии заключается в приверженности устаревшему футболу и мании величия, что приводит к тому, что немцы не готовы к современному жёсткому стилю.

Напомним, что четырёхкратные чемпионы мира второй мундиаль подряд заканчивают после первого этапа. Сборная Германии заняла третье место в квартете с Испанией, Японией и Коста-Рикой.