Нойер рассказал, покинет ли сборную Германии после провала на ЧМ-2022

Голкипер и капитан сборной Германии Мануэль Нойер ответил на вопрос о своём будущем.

36-летний страж ворот, представляющий мюнхенскую «Баварию», не намерен завершать карьеру в сборной, несмотря на неудачу в Катаре: «Если меня продолжать вызывать – я останусь игроком сборной Германии и постараюсь приносить пользу», – заявил в интервью Sport1 ветеран немецкого футбола.

Мануэль Нойер отыграл все три матча на чемпионате мира – 2022, пропустив пять голов и ни разу не сохранив ворота в неприкосновенности. Сборная Германии набрала четыре очка и заняла третье место в группе после Японии и Испании.