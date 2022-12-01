Павлюченко дал прогноз на матч Германии против Коста-Рики

Экс-футболист сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о поединке третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Германии. В этой встрече немца нужна только победа.

«Германия выйдет на игру очень мотивированной, остановить ее будет практически невозможно, учитывая разницу в классе между противниками. Мой прогноз - фора (-2.5) на Германию», - приводит слова эксперта Vseprosport.ru.

Поединок сборных Германии и Коста-Рики состоится сегодня, 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.