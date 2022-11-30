Флик: «Я намерен остаться в сборной Германии, что бы ни произошло»

Главный тренер немецкой национальной команды Ханс-Дитер Флик рассказал о своём будущем.

Перед последним туром групповой стадии на счету сборной Германии всего одно набранное очко – даже победы над Коста-Рикой в последнем туре может не хватит для выхода в 1/8 финала чемпионата мира. Флик признался, что намерен продолжить работу в сборной при любых раскладах: «Со своей стороны я могу решительно заявить, что останусь после чемпионата мира, но не всё зависит от меня, и я не могу точно знать, что произойдёт в будущем. Мой контракт рассчитан до 2024 года, и я с нетерпением жду домашнего для Германии чемпионата Европы», – цитирует издание TMW рулевого.