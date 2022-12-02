Суарес: «Мы показали, что такое Коста-Рика»

Главный тренер сборной Коста-Рики Луис Фернандо Суарес прокомментировал поражение от сборной Германии на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, в четверг вечером в двух параллельных встречах за выход из группы Е боролись четыре сборные. В итоги команда Японии обыграла сборную Испании – 2: 1. А немцы оказались сильнее команды Коста-Рики – 4: 2. В плей-офф, учитывая дополнительные показатели, отправились сборные Японии и Испании.

«Могли выиграть, сыграть вничью и проиграть. В итоге проиграли, но показали, что такое Коста-Рика. Очень горжусь командой. Эта команда – особенная. Горжусь больше, чем когда-либо», - цитирует Sports.ru специалиста.

Суарес добавил, что теперь команде нужно настроиться на Золотой кубок КОНКАКАФ.

Отметим, в 2014 году сборная Коста-Рики дошла до четвертьфинала мундиаля в Бразилии, где проиграла будущему бронзовому призёру – команде Нидерландов.