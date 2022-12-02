Быстров - о провале Германии на ЧМ-2022: «Устроят в самолёте свой петушиный чемпионат»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров посмеялся над вылетом сборной Германии с чемпионата мира – 2022. Немецкая команда финишировала на третьем месте в своей группе.

«Немцам по пути домой скучно не будет, это факт. Устроят в самолете свой собственный петушиный чемпионат. Радужные повязки им очень пригодятся», - гласит сообщение Владимира в телеграм-канале.

Напомним, что перед стартовым матчем против Японии футболисты «бундестим» выступили с протестом из-за запрета ФИФА использовать повязку One Love. Немецкие игроки показательно закрыли рот рукой на командной фотографии.