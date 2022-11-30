Тренер Коста-Рики Суарес: «Против Германии будет очень сложно, но мы тоже хотим в плей-офф»

Главный тренер сборной Коста-Рики Луис Фернандо Суарес высказался о шансах своей команды в матче против Германии.

Немецкой национальной команде необходима победа над Коста-Рикой в матче заключительного тура, чтобы рассчитывать на выход в 1/8 финала. В настоящий момент костариканцы имеют в своём активе три очка, опережая Германию на два балла.

«Мы понимаем, насколько нам будет сложно – перед нами очень сильный соперник, который сделает всё ради победы и выхода из группы, однако мы тоже хотим в плей-офф. Мы постараемся уверенно действовать с мячом, чтобы не позволить прессингу Германии навредить нам», – заявил на пресс-конференции Суарес.