Сёмин уверен в том, что сборная Германии выйдет в плей-офф чемпионата мира

Известный российский специалист Юрий Сёмин не сомневается в том, что немецкая команда решит вопрос участия в плей-офф и расправится с командой Коста-Рики, которая пропустила семь мячей от Испании в первом туре группового раунда чемпионата мира в Катаре.

- Германия подвисла прилично, но я думаю, они решат этот вопрос. Сегодня Германия уже настоящая выйдет, у них нет вариантов, должны хорошо играть, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следить за событиями игры между сборными Германии и Коста-Рики в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.