Навас попросил болельщиков Коста-Рики больше поддерживать команду

Сборная Коста-Рики проводит противоречивый чемпионат мира - в первом туре группового раунда она проиграла со счетом 0:7, чем немало обескуражила своих фанатов. Но, несмотря на то, что часть из них разочаровалась в команде, Коста-Рика неожиданно выиграла второй матч у Японии, и голкипер команды Кейлор Навас призвал фанатов поддерживать сборную, несмотря ни на что.

- Спасибо всем за поддержку. Любите нас тогда, когда мы этого не заслуживаем. Именно тогда нам нужно это больше всего, - цитирует Наваса новостное агентство ITASportPress.

В третьем туре Коста-Рика сразится с немецкой сборной.