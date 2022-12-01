​Сборная Испании озвучила состав на игру с японцами

Сборная Испании в третьем туре группового этапа чемпионата мира будет играть против Японии. Главный тренер «красной фурии» Луис Энрике принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Унай, Аспиликуэта, Родри, Пау Торрес, Бальде, Бускетс, Педри, Гави, Нико Уильямс, Ольмо, Мората.

Матч Япония – Испания стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ознакомиться со всеми турнирными раскладами в группе Е перед заключительным туром можно в нашем специальном материале.