Проиграв японцам, испанцы с немцами установили антирекорд чемпионатов мира

События в группе Е в рамках группового турнира финальной части катарского чемпионата мира развивались крайне неожиданным образом - сборная Японии удивила всех трижды, сперва выиграв у Германии, затем проиграв команде Коста-Рики, а потом снова выиграв - у сборной Испании.

При этом в матчах как с Германией, так и с Испанией японцы отдали сопернику мяч - обе европейские команды совершили более 700 передач в ходе матча, но проиграли. Как оказалось, сборные Испании и Германии стали единственными командами в истории чемпионатов мира, которые проиграли матч, сделав в нем 700 передач и более.