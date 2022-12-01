Мората вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании за всю историю

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората занял почётное пятое место в рейтинге лучших голеодоров сборной Испании всех времён.

30-летний футболист отличился в третьем матче чемпионата мира кряду – на сей раз пострадала сборная Японии. Мората открыл счёт уже на 11-й минуте встречи, и данный гол стал для него 30-м в составе «красной фурии» – пятый показатель за всю историю. Представитель «матрасников» опередил знаменитого Фернандо Йерро (29 голов), отыгравшего за национальную команду 89 матчей в период с 1989 по 2002 год. На счету Мораты пока только 60 игр.

Лучшим бомбардиром сборной Испании в истории остаётся Давид Вилья – 59 голов. Вторую строчку занимает Рауль с 44 голами, третий – Фернандо Торрес (38), а четвёртую позицию сохраняет за собой Давид Сильва (35).