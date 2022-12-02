Рианчо: «Испания напоминает сборную России, мы такие же фартовые»

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал вчерашнюю неудачу сборной Испании во встрече группового этапа чемпионата мира – 2022 против Южной Кореи. Подопечные Луиса Энрике потерпели поражение со счетом 1:2.

«Плохой матч сборной Испании. Чем-то они напоминают сборную России: могут разгромить соперника и неожиданно проиграть аутсайдеру. Благо, мы такие же фартовые, как и русские», - приводит слова специалиста Sport24.

«Красная фурия» заняла второе место по итогам группового этапа. В плей-офф мундиаля испанцы встретятся с национальной командой Марокко.