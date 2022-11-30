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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Вилья похвалил Луиса Энрике

30 Ноября 2022 • 15:57 Комментировать
Япония
...
Испания
1 8.50 X 4.70 2 1.40
01.12 22:00

Экс-игрок сборной Испании Давид Вилья высказался о команде и её нынешнем главном тренере Луисе Энрике.

«Думаю, Луис Энрике хорошо справляется не только с матчами на чемпионате мира. Он обеспечивает прекрасную атмосферу в сборной Испании. У него выдающаяся команда, которая играет на отличном уровне», - сказал Вилья Goal.com.

«Я верю, что Испания может выиграть чемпионат мира», - отметил бывший футболист «Барселоны».

В первый день зимы сборная Испании проведёт матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против Японии. Следить за матчем можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Давид Вилья Сборная Испании Луис Энрике
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