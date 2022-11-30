​Вилья похвалил Луиса Энрике

Экс-игрок сборной Испании Давид Вилья высказался о команде и её нынешнем главном тренере Луисе Энрике.

«Думаю, Луис Энрике хорошо справляется не только с матчами на чемпионате мира. Он обеспечивает прекрасную атмосферу в сборной Испании. У него выдающаяся команда, которая играет на отличном уровне», - сказал Вилья Goal.com.

«Я верю, что Испания может выиграть чемпионат мира», - отметил бывший футболист «Барселоны».

В первый день зимы сборная Испании проведёт матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против Японии. Следить за матчем можно будет в текстовой трансляции.