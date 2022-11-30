Ольмо: «Сборная Испании в финале ЧМ-2022 победит Хорватию»

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо считает, что его национальная команда одолеет Хорватию в финале чемпионата мира 2022 года.

«В финале Испания победит Хорватию. Мы хотим выигрывать во всех матчах. После игры с Японией мы выйдем из группы. Испания всегда играет на победу, поэтому никто не хочет с нами играть», — приводит слова Ольмо Index.hr.

Сборная Испании возглавляет свою группу на чемпионате мира, набрав четыре очка после двух туров. В заключительном матче на групповой стадии испанцы сыграют с Японией, встреча пройдет завтра, 1 декабря, начало — в 22:00 по московскому времени.