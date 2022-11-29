Энрике назвал слабость сборной Японии

В рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Испании встретится с командой Японии. Главный тренер «красной фурии» Луис Энрике высказался о предстоящем матче.

«Мы отлично знакомы с этой командой, хорошо проанализировали ее перед поездкой на мундиаль. У них качественные футболисты, но им не хватает физики. При этом у них отличные скоростные показатели. Многие из игроков сборной Японии выступают в немецком чемпионате. Думаю, это будет непростой матч, ведь им нужна победа», - передает слова тренера Sport.es.

Матч Испании против Японии состоится в четверг, 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.