Уго Санчес считает, что сборная Испании намеренно проиграла матч против Японии

Экс-игрок мадридского «Реала» Уго Санчес считает, что сборная Испании намеренно проиграла Японии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Меня там не было, но я думаю, что Луис Энрике хотел избежать встречи с Бразилией в четвертьфинале. Да, он рисковал, но этот риск стоит того. Дело не в том, что они боятся Бразилии, нет, они ее уважают», — сказал Санчес в интервью для The Mirror.

Напомним, что поединок сборной Испании и Японии состоялся 1 декабря и завершился победой японцев со счетом 2:1.

Испания заняла второе место в группе E и сыграет с командой Марокко в 1/8 финала турнира.