Испания впервые в истории проиграла команде из АФК

Сборная Испании впервые в своей истории проиграла команде из АФК (Азиатская футбольная конфедерация). Напомним, накануне «красная фурия» неожиданно проиграла сборной Японии (1:2) и заняла второе место в квартете Е, опередив сборную Германии по дополнительным показателям.

До этого у испанцев было 15 игр с азиатскими командами. 13 команда выиграла и всего лишь две свела к ничьей.

Напомним, что сборная Испании оставила позади сборную Германии с таким же количеством очков: у обеих команд по четыре балла. Однако лучше разница забитых и пропущенных мячей – у сборной Испании. На стадии 1/8 финала они сыграют со сборной Марокко, выигравшей соседнюю группу F.