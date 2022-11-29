Аршавин – о стримах Энрике: «Трудно себе представить, как человек решился на такое»

Трёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал решение наставника национальной команды Испании Луиса Энрике вести прямые онлайн-трансляции в сети Интернет во время турнира в Катаре.

«Трудно себе представить, как человек решился на такое. Хорошо, сейчас они выигрывают. А вот, допустим, они проиграют, стрим будет? Вот тогда да, проверка. Стрим должен состояться в любую погоду», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

На текущий момент испанский коллектив всё ещё не обеспечил себе участие в плей-офф чемпионата мира – 2022. Подопечные Луиса Энрике, тем не менее, с четырьмя очками лидируют в группе с Японией (три очка), Коста-Рикой (три) и Германией (одно).

Решающий поединок за право выхода из этого квартета испанцев ожидает в первый день зимы с коллективом из Японии, стартовый свисток прозвучит в 22:00. При этом существуют расклады, при которых сборная Испании сохранит первое место в группе даже при ничейном исходе встречи с азиатской командой.