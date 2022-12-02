Танака признан игроком матча Японии с Испанией

Полузащитник сборной Японии и дюссельдорфской «Фортуны» Ао Танака признан лучшим игроком встречи команд Японии и Испании. На его счету – победный гол в ворота «красной фурии», который вывел его команду в плей-офф чемпионата мира по футболу с первого места в квартете Е.

Напомним как развивался ход игры. Счёт усилиями Альваро Мораты открыли испанцы. Во втором тайме форвард японцев Рицу Доан восстановил равенство. А после японцы благодаря завершению комбинации от Танаки вырвались вперёд.

Теперь сборная Японии встретится в 1/8 финала с командой Хорватии. Матч состоится 5 декабря на Эль-Джануб Стадиум в Катаре.

Завтра нас ожидает заключительный день группового этапа в рамках квартетов G и H.