Сёмин высказался о стримах Энрике

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о главном тренере национальной сборной Испании Луисе Энрике.

«Он для чего делает все эти акции, ему нужно отвлечься», - цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Команде Испании для того, чтобы быть уверенными в своём дальнейшем участии в чемпионате мира – 2022 в Катаре, необходимо в обязательном порядке побеждать соперников из Японии.

В данный момент встреча Испания – Япония уже началась, в матче с минимальным счётом ведёт испанский коллектив, однако впереди ещё большая часть противостояния.

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