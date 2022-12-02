​Испания и Япония договорились о сотрудничестве перед матчем сборных

В четверг вечером на чемпионате мира проходил матч сборных Испании и Японии. «Синие самураи» сенсационно победили со счётом 2:1, что позволило им выйти в плей-офф мундиаля с первого места и оставить за бортом турнира Германию.

Любопытно, что перед матчем федерации Испании и Японии договорились о продолжении сотрудничества. Соглашение, которое было подписано ещё 12 лет назад, было пролонгировано. Конечно, это никак не связано с результатом очного матча команд.

Отметим, что в 1/8 финала чемпионата мира сборная Испании сыграет против Марокко, а сборная Японии будет противостоять Хорватии.