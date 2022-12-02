Мората высказался о поражении Испании от Японии

Форвард сборной Испании Альваро Мората пообщался с журналистами после поражения от команды Японии в матче заключительного тура группового раунда чемпионата мира – 2022. «Красная фурия» уступила со счетом 1:2 и вышла в плей-офф со второго места.

«Невероятная игра. Самое главное, что мы пробились в следующую стадию мундиаля, но нужно проанализировать это поражение. На каждом чемпионате мира команда проходила через сложные моменты. Так что нам нужно это преодолеть, болельщики должны продолжать верить в нас.

На поле все произошло очень быстро. Япония забила подряд два гола. Мы посмотрим запись игры и сделаем выводы», - приводит слова Альваро Sport.es.

В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике встретятся с командой Марокко.