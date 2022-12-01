На катарском чемпионате мира подходит к своему завершению групповая фаза самого престижного футбольного форума в мире, и бывший игрок российской сборной Роман Шишкин обновил свой список фаворитов чемпионата мира. Помимо сборных Бразилии и Аргентины, он теперь включает в него и испанцев - те обыграли Коста-Рику со счетом 7:0 и сыграли вничью с немцами, а сейчас сражаются со сборной Японии.

- Бразильцы с аргентинцами как были ими, так и остаются. Плюс еще французы. Добавлю сюда и испанцев с их «тики-такой», - цитирует слова Шишкина «Рейтинг Букмекеров».

Следить за событиями игры между сборными Испании и Японии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.