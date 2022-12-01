Лапорт объяснил, почему Испания должна рассматриваться как фаворит ЧМ-2022

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт высказался о силе своей команды.

Многие считают, что испанцы не обладают достаточным мастерством и опытом для победы на мундиале, но футболист «Манчестер Сити» не разделяет эту точку зрения.

«За счёт чего Испания может выиграть чемпионат мира? Наша игра – образец для многих. Мы отлично двигаем мяч, у нас много хороших игроков. В матче против Германии – одной из сильнейших сборных мира – мы доказали, что можем демонстрировать свой футбол в любых условиях. Наше умение доминировать во владении и управлять игрой определённо находится на высшем уровне. Есть много сильных сборных, но, откровенно говоря, в плане игры с нами могут соперничать немногие», – цитирует Guardian Sport Лапорта.