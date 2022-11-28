Танака: «Победа над Испанией не будет чудом»

Полузащитник сборной Японии Ао Танака заявил, что победа японцев над сборной Испании в последнем матче в группе не будет чудом.

«Прошлая игра стала для нас разочарованием, но мы уже думаем о другой встрече. Победа над Испанией будет очень сложным испытанием, но если мы победим, чудом это не будет», - цитирует японца EFE.

Танака добавил, что в составе «красной фурии» его с детства восхищал Серхио Бускетс, и сыграть против него будет честью для полузащитника.

Одну сенсацию в Катаре сборная Японии, напомним, уже совершила. В первом туре группового этапа японцы обыграли Германию – 2:1. Правда, в воскресенье команда Японии неожиданно уступила сборной Коста-Рики – 0:1.

Сборные Японии и Испании сыграют в Катаре 1 декабря. Параллельно в группе Е встретятся команды Германии и Коста-Рики.