Энрике – о втором месте сборной Испании: «Я раздражён, нам нечего праздновать»

Рулевой испанской национальной команды Луис Энрике прокомментировал выход в 1/8 финала.

Сборная Японии неожиданно завершила групповой этап на первом месте, обыграв Германию и Испанию и оставив обоих фаворитов позади себя. Испанцам удалось ухватиться за второе место благодаря разнице голов, но Энрике не видит поводов для радости после поражения.

«Япония обыграла и нас, и Германию, поэтому полностью заслужила первое место. Меня раздражает такой итог, потому что я хотел, чтобы мы финишировали первыми. Праздновать нечего – не в моих правилах радоваться после поражения. Но и сдаваться я тоже не намерен, впереди плей-офф», – сказал в послематчевом интервью тренер сборной Испании.