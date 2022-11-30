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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоры с Симоном

30 Ноября 2022 • 18:04 Комментировать
Япония
...
Испания
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01.12 22:00

«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоры с вратарём «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Унаем Симоном. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, разговоры о возможном переходе 25-летнего голкипера в английский клуб — не более чем слухи.

Действующий контракт Симона с «Атлетиком» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 25 миллионов евро.

Отметим, что в настоящий момент футболист защищает ворота своей национальной сборной на чемпионате мира в Катаре, где «красная фурия» выступает в одной группе с Германией, Коста-Рикой и Японией. Свой следующий матч на мундиале команда Симона проведёт завтра, 1 декабря, против Японии. Начало — в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Атлетик Бильбао Сборная Испании Унай Симон
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