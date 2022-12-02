Наставник сборной Японии: «Мы доказали, что способны конкурировать с лучшими»

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу прокомментировал победу над Испанией и выход в 1/8 финала.

Японцы финишировали первыми в группе благодаря успеху в матче с Испанией (2:1) в последнем туре. Ранее с тем же счётом была обыграна сборная Германии.

«Игроки были настойчивы, боролись до конца. В первом тайме нам пришлось тяжело, но мы продолжали верить и бились как команда. Спасибо всем, кто поддерживал нас. Благодаря успехам наших игроков теперь мы можем сказать, что сборная Японии способна конкурировать с лучшими. Мы постараемся пройти как можно дальше в плей-офф и обновить наш рекорд на чемпионатах мира», – заявил в интервью Nikkansports Мориясу.