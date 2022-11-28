​Тренер Японии не жалеет об изменениях в составе

Сборная Японии на чемпионате мира по футболу после победы над Германией (2:1) проиграла Коста-Рике (0:1) – оба результата можно смело называть сенсационными. Главный тренер «синих самураев» Хадзимэ Мориясу ответил на вопрос по поводу изменений в составе, которые он сделал.

По словам Мориясу, он «не жалеет» о сделанных перестановках в составе, несмотря на поражение.

«Результат огорчает, но это не означает, что мы поступили неправильно. У нас не получилось победить, но мы старались», - слова Мориясу приводит Infobae.

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Японии сыграет против Испании.