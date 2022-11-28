​Луис Энрике: «Уверяю вас, мы будем играть на победу с Японией»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал комментарий насчёт игр третьего тура группового этапа чемпионата мира.

В третьем туре сборная Испании будет играть против Японии. Если испанцы победят, то могут помочь Германии в решении её турнирной задачи.

Энрике получил вопрос о том, может ли он гарантировать, что испанские футболисты сделают всё возможное на поле.

«Германия должна сосредоточиться на задаче обыграть Коста-Рику. Но да, уверяю вас, мы будем играть на победу с Японией», - высказался Энрике, чьи слова приводит AS.

Матч третьего тура чемпионата мира в этой группе пройдут 1 декабря.