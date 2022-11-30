Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал результат матча Германия – Япония (1:2), который стал неожиданным для многих любителей футбола.

«Аргентина — Саудовская Аравия — это было максимально неожиданно, Германия — Япония… Ну, кто думал, что Япония Германию обыграет?» - цитирует Семененко Sport24.

Спортсмен признался, что испытал положительные эмоции и чувство радости за японских футболистов в связи с давней любовью к Стране восходящего солнца. Семененко похвалил азиатских игроков за исход поединка с немцами.

Сборная Японии всё ещё имеет шансы на выход в стадию плей-офф, для этого им необходимо как минимум не проиграть команде Испании.