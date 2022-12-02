В четверг вечером сборная Японии добилась волевой победы над Испанией в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Набор трёх очков позволил японцам занять первое место в своей группе.

Для фиксации второго гола сборной Японии ВАР пришлось проводить серьёзную проверку на предмет того, покинул ли мяч пределы поля. С разных ракурсов ситуация выглядела по-разному.

ФИФА показала ролик с пояснением той ситуации. Ролик даёт понять, что мяч не покинул пределы поля всей своей проекцией, то есть гол Японии был чистым.

Добавим, что в 1/8 финала чемпионата мира сборная Японии будет играть против Хорватии.