Симон: «Немногие могут сравниться со сборной Испании по качеству игры»

Голкипер сборной Испании Унай Симон высоко оценивает уровень своей команды.

Испанцы возглавляют квартет Е перед заключительным туром групповой стадии с четырьмя набранными очками, но ещё не гарантировали себе путёвку в 1/8 финала. 1 декабря коллектив Луиса Энрике сыграет против сборной Японии.

«У японцев очень трудолюбивая команда, способная быстро перемещаться без мяча, когда этого требует ситуация, но я уверен в нашей силе, – отмечает Симон на пресс-конференции. – Немногие сборные способны сравниться с нами по качеству игры», – заявил 25-летний вратарь, представляющий «Атлетик» из Бильбао.