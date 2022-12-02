Футболист сборной Испании установил рекорд чемпионатов мира по количеству передач

Полузащитник сборной Испании Родри, выступающий в защите, установил новый рекорд чемпионатов мира.

Испанцы неожиданно проиграли японцам (1:2), несмотря на колоссальное территориальное преимущество. По информации Opta, футболист «Манчестер Сити» Родри совершил 215 передач на партнёров – рекордный показатель в рамках чемпионата мира за всё время, что подсчитываются подобные статистические данные (с 1966 года).

Сборная Испании завершила групповой этап на втором месте, уступив первую строчку всё той же Японии. Команда Луиса Энрике набрала четыре очка, как и сборная Германии, но оказалась выше благодаря лучшей разнице голов.