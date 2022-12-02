Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Argentina Аргентина 6 Polsha Польша 4 Meksika Мексика 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3
Группа D
Franciya Франция 6 Tunis Тунис 4 Avstraliya Австралия 3 Daniya Дания 1
Группа E
Yaponiya Япония 6 Ispaniya Испания 4 Germaniya Германия 4 Kosta-Rika Коста-Рика 3
Группа F
Marokko Марокко 7 Horvatiya Хорватия 5 Belgiya Бельгия 4 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Футболист сборной Испании установил рекорд чемпионатов мира по количеству передач

02 Декабря 2022 • 00:28 Комментировать
Япония
2:1
Испания
окончен

Полузащитник сборной Испании Родри, выступающий в защите, установил новый рекорд чемпионатов мира.

Испанцы неожиданно проиграли японцам (1:2), несмотря на колоссальное территориальное преимущество. По информации Opta, футболист «Манчестер Сити» Родри совершил 215 передач на партнёров – рекордный показатель в рамках чемпионата мира за всё время, что подсчитываются подобные статистические данные (с 1966 года).

Сборная Испании завершила групповой этап на втором месте, уступив первую строчку всё той же Японии. Команда Луиса Энрике набрала четыре очка, как и сборная Германии, но оказалась выше благодаря лучшей разнице голов.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Чемпионат Мира Сборная Испании Родри Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Хорватия Хорватия
Бельгия Бельгия
0
0
4.00 3.60 1.95
Видео
Окончен
Канада Канада
Марокко Марокко
1
2
3.30 3.30 2.30
Видео
Окончен
Коста-Рика Коста-Рика
Германия Германия
2
4
11.00 5.20 1.32
Видео
Окончен
Япония Япония
Испания Испания
2
1
11.00 5.50 1.30
Видео
02.12.22 в 18:00
Гана Гана
Уругвай Уругвай
5.20 3.60 1.75
Видео
02.12.22 в 18:00
Южная Корея Южная Корея
Португалия Португалия
7.50 4.15 1.50
Видео
02.12.22 в 22:00
Камерун Камерун
Бразилия Бразилия
9.50 5.10 1.35
Видео
02.12.22 в 22:00
Сербия Сербия
Швейцария Швейцария
2.85 3.35 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Декабря
01:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Флик – о вылете Германии: «Мы должны винить себя, а не Испанию»
01:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хаверц стал лучшим игроком матча Германии и Коста-Рики
01:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Быстров - о провале Германии на ЧМ-2022: «Устроят в самолёте свой петушиный чемпионат»
01:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Энрике – о втором месте сборной Испании: «Я раздражён, нам нечего праздновать»
00:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Проиграв японцам, испанцы с немцами установили антирекорд чемпионатов мира
00:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Луис Энрике: «Япония могла забить больше, если бы захотела»
00:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Куртуа - о провале Бельгии на ЧМ-2022: «Мы не золотое поколение»
00:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бускетс: «Испания не выбирала соперника по плей-офф» 1
00:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мюллер намекнул на уход из сборной Германии
00:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мусиала установил рекорд ЧМ по касаниям в чужой штрафной
00:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Футболист сборной Испании установил рекорд чемпионатов мира по количеству передач
00:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Япония выиграла два матча на ЧМ, уступая к перерыву
00:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Германия не вышла из группы на втором ЧМ кряду – ранее была серия из 16 выходов подряд 1
00:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Александер-Арнольд ответил своим критикам: «Людям лень думать»
00:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Японцы установили антирекорд по владению мячом в победном матче ЧМ
Все новости
Рекомендуем