Луис Энрике: «Япония могла забить больше, если бы захотела»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о поражении от Японии (1:2).

Неудача в заключительном матче группового этапа не лишила испанцев путёвки в плей-офф, но не позволила финишировать на первом месте в группе.

«Не самая спокойная ночь, – комментирует исход рулевой «красной фурии». – За тот пятиминутный отрезок, когда японцы забили дважды, мы увидели полную потерю контроля, панику. Они забили два гола, но могли забить ещё, если бы им это было нужно. Когда такой команде, как Япония, нечего терять, у тебя возникают проблемы – мы запаниковали и не справились. После этого они отступили, всё стало как прежде, но мы не смогли взломать глубокую оборону», – цитирует Mundo Deportivo Энрике.