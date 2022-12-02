​Газзаев не считает, что Испания специально проиграла Японии

Сборная Испании в четверг проиграла Японии со счётом 1:2 и финишировала на втором месте в своей группе на чемпионате мира. Пошли слухи о том, что испанцы специально уступили, чтобы в 1/8 финала попасть не на Марокко, а на Хорватию, и чтобы оказаться в другой части сетки плей-офф. Комментарий на этот счёт дал известный российский тренер Валерий Газзаев.

«Обвинения Испании в выборе соперника - это лишь разговоры. Мы видели, какие были эмоции: футболисты и тренеры сборной Испании расстроились. Во-первых, это удар по репутации. Во-вторых, Испания с её амбициями старалась не проиграть», - высказался Газзаев, чьи слова приводит «Чемпионат».

Газзаев также отметил качественную игру сборной Японии, благодаря которой команде и удалось обыграть Испанию.

Сборная Испании сыграет против Марокко во вторник, 6 декабря.